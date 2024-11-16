Участники «Активного долголетия» из Котельников посетили Истру

Участники клуба «Активное долголетие» в Котельниках отправились на экскурсию в Истру. Они посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и встретились с актрисой Драматического театра Ириной Беловой.

В первой части экскурсии участники «Активного долголетия» услышали интересный рассказ об истории Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, основанного в 1656 году, а также ознакомились с его достопримечательностями.

Затем туристы посетили Драматический театр — один из старшейших в Подмосковье, который существует больше века и пережил две мировые войны. Актриса Ирина Белова рассказала про его основание, историю и жизнь.

В экскурсии приняли участие 15 человек, старшему из которых исполнилось 72 года. Все остались под впечатлением от поездки.

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