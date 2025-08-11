Участники «Активного долголетия» из Котельников побывали на экскурсии в Кубинке

Представители старшего поколения посетили город Кубинка в Одинцовском городском округе. Познавательная поездка стала для группы из 39 человек возможностью не только прикоснуться к истории, но и укрепить чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Сначала «долголеты» отправились в музейный комплекс «1418 шагов истории», который посвящен трагическим событиям Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов жизней. Экспозиция музея рассказывает о каждом дне войны, о героизме советских солдат и страданиях мирного населения. Посетители смогли увидеть уникальные артефакты, документы, фотографии и личные вещи участников тех страшных событий.

После этого участники «Активного долголетия» побывали в Храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот грандиозный собор, поражающий своим величием и красотой, посвящен победе в Великой Отечественной войне. Каждый элемент храма несет в себе глубокий символический смысл, напоминая о подвиге советского народа. «Долголеты» оценили великолепие скульптур, росписей и мозаик, росписей, прославляющих героизм и мужество защитников Отечества.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже шесть лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.