Участники «Активного долголетия» из Балашихи победили на турнире по теннису

Команда городского округа Балашиха стала лучшей в четвертой зоне областного турнира по настольному теннису среди участников программы «Активное долголетие». Соревнования прошли в Люберцах.

В турнире участвовали представители шести городов Подмосковья: Балашихи, Люберец, Воскресенска, Котельников, Лыткарина и Егорьевска. Свои силы проверили 30 спортсменов. За честность и справедливость игры отвечали квалифицированные судьи первой категории.

По итогам матчей команда Балашихи завоевала золото, второе место досталось Люберцам, а бронзу получила команда Воскресенска. Победителей из Балашихи теперь ждет финальный этап соревнований в Подольске.

Программа «Активное долголетие» открыта для всех желающих: присоединяйтесь к спортивным и творческим занятиям, экскурсиям и культурным мероприятиям. Записаться и узнать подробности можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.