Участникам СВО из Подмосковья напомнили о выплатах взамен земельных участков

Участники СВО в Подмосковье получит получить денежные выплаты взамен земельного участка. С начала года на этот вид поддержки подали более шести тысяч заявлений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформить выплату можно на региональном портале. Ее размер составляет 500 тысяч рублей.

Для получения поддержки нужно иметь документы, подтверждающие звание героя России или награждение государственными орденами за заслуги в ходе участия в СВО.

Для оформления поддержки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ по заявке направят в личный кабинет.