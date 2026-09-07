Участникам СВО из Подмосковья напомнили о поддержке для запуска агробизнеса

В Подмосковье формируют систему поддержки для аграриев и начинающих фермеров, в том числе ветеранов спецоперации и их семей. Об этом говорили на круглом столе «Начни свое дело в АПК», который прошел в Пушкино.

В мероприятии приняли участие представители областного Минсельхоза, Россельхозбанка, фонда «Защитники Отечества», образовательных учреждений и общественных организаций.

Для аграриев сейчас действует 35 мер поддержки. В 2026 году на их реализацию направили 5,4 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов.

Отдельная программа предусмотрена для участников СВО, которые хотят открыть фермерское хозяйство. Грант «Агромотиватор» позволяет компенсировать до 90% расходов на создание и развитие бизнеса. Максимальная сумма составляет семь миллионов рублей для проектов по разведению крупного и мелкого рогатого скота и пять миллионов рублей для других направлений сельского хозяйства. Получатель должен вложить не менее 10% собственных средств.

Грант могут получить КФХ во главе с участником СВО или предприниматели — участники СВО, создающие хозяйство вместе с семьей. Средства разрешается направить на строительство и модернизацию сельскохозяйственных объектов, подключение к инженерным сетям, покупку животных, техники, оборудования и посадочного материала, а также развитие рыбоводства и аквакультуры.

На встрече также представили образовательную программу «Школа фермера», которую реализуют Минсельхоз России и Россельхозбанк. Новый набор по направлениям «Сельская пекарня» и «Органическое животноводство» планируют открыть в октябре. Для ветеранов СВО и их семей предусмотрены места вне основного конкурса. С момента запуска программы обучение прошли около 40 ветеранов СВО, а всего в Московском регионе подготовили более 400 специалистов.