Участникам Кубка Игоря Акинфеева в Подмосковье провели экскурсию по Москве

После завершения группового этапа Кубка Игоря Акинфеева для команд из разных регионов России и стран СНГ организовали экскурсию по Москве. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Для команды «Шахтер» участие в Кубке стало возможностью проверить свои силы, познакомиться с юными футболистами из других регионов и получить соревновательный опыт.

Гости Подмосковья побывали на Красной площади, стадионе «Лужники» и прокатились по Москве-реке на теплоходе с экскурсоводом. Для юных футболистов подготовили и VR-очки с видеорядом о культурных и исторических объектах города.

«Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод интересно рассказывает, все объясняет. Нам выдали VR-очки, было интересно смотреть видео. Мы побывали в Кремле, посмотрели на „Лужники“», –поделился впечатлениями игрок команды «Шахтер» Артем Гусаров.

Матчи группового этапа проходили 17–18 августа на стадионе «Новые Химки». По итогам четырех туров в полуфинал вышли команды, занявшие первые места в своих группах: «Мастер-Сатурн» (Московская область), «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Родина» (Москва). Остальные команды продолжат борьбу за места с 5 по 20.

«Очень рады, что нас пригласили участвовать. Подготовку мы начали буквально за две недели до турнира. У ребят просто непередаваемые впечатления, да и у меня самого тоже», — прокомментировал выступление команды тренер «Шахтера» Факир Султанов.

Напомним, Кубок Игоря Акинфеева проводится в рамках государственной программы «Спорт России».