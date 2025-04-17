Участникам «Движения первых» в Шатуре вручили первые паспорта

В актовом зале шатурского лицея состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Гражданскую клятву Российской Федерации произнесли 47 школьников из Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандино.
Директор лицея Александр Кошелев обратился к ребятам с напутственными словами. «Гордитесь званием гражданина самой большой и могущественной страны в мире, будьте достойны этого высокого звания», — отметил он.
Председатель местного отделения Движения Первых в Шатуре Елена Веселова пожелала школьникам успехов и достижения всех поставленных целей.
Вместе с паспортами участники церемонии получили обложки с символикой российского движения детей и молодежи. Мероприятие прошло в рамках программы «Мы — граждане России», которую реализует общероссийское движение «Движение Первых» при поддержке МВД РФ. В прошлом году участниками этой программы стали около 60 тысяч подростков по всей стране.
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