Участникам «Движения первых» в Шатуре вручили первые паспорта

В актовом зале шатурского лицея состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов. Гражданскую клятву Российской Федерации произнесли 47 школьников из Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандино.

Директор лицея Александр Кошелев обратился к ребятам с напутственными словами. «Гордитесь званием гражданина самой большой и могущественной страны в мире, будьте достойны этого высокого звания», — отметил он.

Председатель местного отделения Движения Первых в Шатуре Елена Веселова пожелала школьникам успехов и достижения всех поставленных целей.

Вместе с паспортами участники церемонии получили обложки с символикой российского движения детей и молодежи. Мероприятие прошло в рамках программы «Мы — граждане России», которую реализует общероссийское движение «Движение Первых» при поддержке МВД РФ. В прошлом году участниками этой программы стали около 60 тысяч подростков по всей стране.