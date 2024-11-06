Урок по коррекции веса провели в «Активном долголетии» в Котельниках

Участники «Активного долголетия» в Котельниках посетили познавательное занятие, посвященное красоте и здоровью. Они узнали о коррекции веса, антивозрастной медицине и направлениях косметологии.

Представители международной компании рассказали о продуктах для здоровья, красоты и спорта, поговорили о косметических направлениях, антивозрастной медицине, коррекции веса, комплексах поддержания женской молодости и красоты, микробиоме кишечника.

Гости также приняли участие в презентации нового чайного продукта и розыгрыше небольшого приятного подарка.

Всех желающих приглашают на занятие по уходу, красоте и здоровью. Они проходят в здании спортивной школы олимпийского резерва «Белка» по вторникам в 14:45.

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