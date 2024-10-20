Участника СВО в Серпухове поздравили с Днем отца

В преддверии Дня отца члены партии «Единая Россия» поздравили Михаила Севрюгина, отца участника специальной военной операции Виталия Меркулова. Мероприятие состоялось в Общественной приемной серпуховского местного отделения партии совместно с Единым центром поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Виталий Меркулов, находящийся в отпуске, пришел на встречу вместе с семьей и родителями. Представители партии вручили Михаилу Алексеевичу подарки и выразили благодарность за воспитание сына, отметив его как достойного и храброго человека. Они подчеркнули важную роль отцов в жизни детей, особенно тех, кто служит на передовой, являясь примером мужества, ответственности и любви к родной земле.

Отметим, что подобные встречи проводятся регулярно. Военнослужащим и их семьям уделяется особое внимание, а также оказывается поддержка в виде гуманитарной помощи для нужд защитников.

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