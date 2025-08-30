Участница проекта «Активное долголетие» из Озер совершила прыжок с парашютом

Участница клуба «Активное долголетие» Людмила Давыдова осуществила давнюю мечту — совершила прыжок с парашютом. Перед тем, как подняться в небо, она прошла полный курс подготовки, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

«Когда я впервые подумала о прыжке с парашютом, внутри все замирало от страха. Но я решила: если не попробую сейчас, буду жалеть всю жизнь. И не зря!» — поделилась впечатлениями пенсионерка.

На пути она преодолевала внутренние барьеры, страхи и сомнения, а также проходила тщательную и основательную подготовку: инструктаж от специалистов, обучение технике поведения в воздухе и изучала правила безопасности.

Первый прыжок стал для пенсионерки настоящей эмоциональной феерией. Мгновения свободного полета будто заморозили течение времени. Мощнейший выброс адреналина переплетался с ощущением полной свободы. В ушах громко свистел ветер, а земля внизу казалась игрушечной.

Поступок Давыдовой показал, что возраст — лишь число, главное иметь желание и веру в себя.

Минсоцразвития Московской области пригласил пенсионеров из Озер стать участниками проекта «Активное долголетие». Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (49-67) 02-38-15.