Участник Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей в Лобне

24 августа глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила Почетного жителя муниципалитета, участника Великой Отечественной войны Александра Николаевича Индерева. Руководитель округа лично передала ветерану поздравления от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, поблагодарив его за мужество, ратный подвиг и многолетний добросовестный труд.

Александр Николаевич Индерев родился в деревне Никольской Калужской области. В 17 лет он был призван на фронт, а после полугодовой подготовки проходил службу в пограничных войсках, участвуя в борьбе с украинской повстанческой армией. В мирное время ветеран работал слесарем-монтажником в Министерстве судостроения, много ездил в командировки, в одной из которых встретил свою будущую супругу. В Лобне Александр Николаевич живет уже более 60 лет.

«Александр Николаевич — живая память о героическом поколении, свидетель суровых испытаний и Великой Победы. Его жизненный путь — пример стойкости, мужества и верности своему Отечеству», — отметила Анна Кротова.

Глава округа пожелала ветерану крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни в окружении родных и близких. Визит стал еще одним подтверждением системной работы администрации Лобни по поддержке ветеранов и сохранению памяти о героическом прошлом страны.