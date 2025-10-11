Участник СВО в Можайске прошел обучение в Школе фермера

Представители государственного фонда «Защитники Отечества» посетили ферму участника СВО из Можайска Романа Гомыляева. В состав делегации также вошли заместитель председателя правления фонда Алена Гаврилова, руководитель отделения организации по Московской области Ольга Ермакова, первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Роман Гомыляев поделился с гостями своими планами и показал хозяйство, где живут утки, куры и бараны.

«Стараемся развиваться. В этом году планируем доделать ремонт в доме, подвести газ и заниматься обустройством фермы. Это затягивает — я и моя супруга Вера уже не представляем свою жизнь в городе», — поделился Роман.

Роман Гомыляев планирует открыть собственную эко-ферму. Для реализации своих проектов он получил профессиональное образование в проекте Россельхозбанка «Школа фермера».

Во время визита участники обсудили меры государственной поддержки для семей и участников СВО. Алена Гаврилова рассказала о взаимодействии фонда с социальными координаторами и муниципалитетом.