Участник СВО Тимур Дудкин провел урок мужества в школе № 2 в Котельниках
Герой России, участник СВО, офицер Российской Армии Тимур Дудкин провел урок мужества для учеников 4б класса школы № 2. Среди обучающихся была дочь военнослужащего.
Тимур Юрьевич Дудкин провел урок во время краткосрочного отпуска. Для ребят он является примером доблести, чести и храбрости, нравственным ориентиром. Герой России рассказал, что во время боя, взяв командование на себя, его батальон уничтожил 15 танков, четыре бронетранспортера и пять боевых машин пехоты.
Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дудкину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
Диалог с учениками получился простым и наполненным историями. Тимур Дудкин рассказал про смелость, эмоции, дружбу и взаимовыручку. Ребята поняли, что на фронте военные живут в другом мире, радикально отличающимся от привычного нам.
Учащиеся поблагодарили Героя России Тимуру Дудкину за встречу.