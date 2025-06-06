Участник СВО Тимур Дудкин провел урок мужества в школе № 2 в Котельниках

Тимур Юрьевич Дудкин провел урок во время краткосрочного отпуска. Для ребят он является примером доблести, чести и храбрости, нравственным ориентиром. Герой России рассказал, что во время боя, взяв командование на себя, его батальон уничтожил 15 танков, четыре бронетранспортера и пять боевых машин пехоты.

Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дудкину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Диалог с учениками получился простым и наполненным историями. Тимур Дудкин рассказал про смелость, эмоции, дружбу и взаимовыручку. Ребята поняли, что на фронте военные живут в другом мире, радикально отличающимся от привычного нам.

Учащиеся поблагодарили Героя России Тимуру Дудкину за встречу.