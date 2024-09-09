Свыше 500 человек приняли участие в празднике двора в Химках

Праздник двора провели на проспекте Мельникова в Химках. Участие в нем приняли свыше 500 человек, в том числе приглашенные гости — ведущий и певец Денис Данилов и участник третьего сезона шоу «Танцы» Константин Зайц.

Праздник оживляли актеры в ярких костюмах и призовые аттракционы. Дело по душе мог найти каждый от мала до велика.

«Очень здорово, что именно таким ярким праздником отметили начало учебного года. Я желаю всем ребятам успехов по школьной программе, пусть все дается с легкостью и непременно на оценку „отлично“», — отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Жителей ждали футбольный дартс, батуты, конкурсы и мастер-класы. Самые маленькие гости праздника веселились в специальных игровых зонах, где за их безопасностью следили взрослые.

Масштабное мероприятие организовали местные предприниматели — Игнат Мансумов и Альберт Багдасарян. Они не только занимаются развитием собственного бизнеса, но и оказывают поддержку льготным категориям граждан.

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