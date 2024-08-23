Участник «Юнармии» Подмосковья Константин Диозу поделился впечатлениями восхождения на Эльбрус

Отличившиеся юнармейцы из Подмосковья смогли взойти на Эльбрус в качестве награды. О том, какие возможности предоставляет «Юнармия» своим участникам рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» Константин Диозу.

Молодой человек поделился своими впечатлениями и опытом. Он рассказал, что любовь к Родине появилась у него с детства, благодаря воспитанию в семье военных. В «Юнармию» Константин вступил осознанно, понимая, что это станет важным шагом на пути к его мечте — службе в армии.

«Я понял, что „Юнармия“ станет толчком для будущего, потому что здесь можно изучить азы, которые будут нужны в будущем. Да та же самая банальная маршировка, она в армии понадобится, потому что это дисциплина», — уточнил Диозу.

В «Юнармию» Константин вступил в 13 лет, а уже в 18 стал тренером, продолжая активное участие в движении. Для него это не профессия, а увлечение, которое помогает не только развиваться самому, но и тренировать других юнармейцев. В ходе тренировок и соревнований он освоил многие навыки, такие как сборка и разборка оружия, стрельба из пневматики, и многое другое.

По его словам, каждое утро начиналось с подъема флага и выполнения задач, поставленных воспитателем, а затем следовали уроки и тренировки. Молодой человек мечтает стать бойцом спецназа и планирует поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Сейчас он учится на техника-спасателя, что, по его словам, помогает физически и морально готовиться к будущим вызовам.

Благодаря «Юнармии» Константин уже объездил значительную часть России. Самыми яркими воспоминаниями для него стали поездки на Кавказ и восхождение на Эльбрус. Восхождение на Эльбрус стало для Константина важным достижением. Он готовился к нему заранее, тренируясь в пожарной части и занимаясь физическими упражнениями.

Константин также вспомнил свои первые соревнования в «Юнармии», которые начались для него неожиданно.

«Придя на соревнования в парадной форме, я не ожидал, что придется бегать, но, несмотря на это, занял второе место с командой», — прокомментировал молодой человек.

Сейчас очередной сезон подходит к концу, однако, Константин уверен, что с началом нового сезона появятся новые задачи, к которым он готов приступить с полной отдачей.

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