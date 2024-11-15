Участковых полицейских в Чехове наградили к профессиональному празднику

Накануне Дня участковых уполномоченных полиции заместитель главы муниципалитета Павел Сибарсов поздравил сотрудников Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Чехов. Он вручил стражам порядка почетные грамоты и благодарственные письма.

День участковых уполномоченных полиции в России ежегодно отмечают 17 ноября. По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов поздравил сотрудников правоохранительных органов и ветеранов службы с профессиональным праздником. В торжественной обстановке он вручил уполномоченным полиции почетные грамоты и благодарственные письма за безупречную службу и вклад в безопасность жителей Чехова.

Павел Сибарсов поблагодарил собравшихся за качественное выполнение обязанностей, пожелал успехов на службе, стойкости, терпения и гармонии в семьях.

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