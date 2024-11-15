Участковых полицейских в Чехове наградили к профессиональному празднику

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Накануне Дня участковых уполномоченных полиции заместитель главы муниципалитета Павел Сибарсов поздравил сотрудников Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Чехов. Он вручил стражам порядка почетные грамоты и благодарственные письма.

День участковых уполномоченных полиции в России ежегодно отмечают 17 ноября. По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов поздравил сотрудников правоохранительных органов и ветеранов службы с профессиональным праздником. В торжественной обстановке он вручил уполномоченным полиции почетные грамоты и благодарственные письма за безупречную службу и вклад в безопасность жителей Чехова.

Павел Сибарсов поблагодарил собравшихся за качественное выполнение обязанностей, пожелал успехов на службе, стойкости, терпения и гармонии в семьях.

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