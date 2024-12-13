Участки теплосетей в 4 микрорайонах модернизируют в Подольске в 2025 году

Капитальный ремонт тепловых сетей завершается в микрорайоне Климовск. В следующем году модернизацию выполнят еще на 30 участках в четырех микрорайонах Подольска.

Обновят коммуникации на улицах Ленина, Школьной и Победы, а также от котельной КСПЗ до объектов на Весенней улице. Более 20 учреждений культуры, спорта и образования, а также 300 многоквартирных домов обеспечат бесперебойной подачей тепла.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что специалисты уже начали модернизацию теплосетей в микрорайонах Шепчинки, Межшоссейный, Силикатная и Центральный. Также приведут в порядок здания котельных на улицах Заводской, Ульяновых и Победы, где уже заменили большую часть оборудования. Современные датчики передачи информации установлены в 75 котельных, еще в 20 объектах теплоснабжения такие датчики появятся в следующем году.

Руководитель муниципалитета отметил, что выполненные в 2024 году работы уже принесли положительные результаты. «Значительно снизилось количество обращений жителей, а те, которые принимаем, больше связаны с небольшими порывами на подводящих к домам сетях», — сказал Григорий Артамонов.