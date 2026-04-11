Участки региональных дорог отремонтируют в Люберцах в 2026 году

В управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа сообщили, что именно войдет в перечень дорог, которые планируется обновить. Это Октябрьский проспект — часть от пересечения с Волковским проездом до улицы Хлебозаводской. Протяженность участка — 0,8 километра, а площадь покрытия — 15 960 квадратных метров. Также в список вошла развязка на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал» протяженностью 1,34 километра и площадью покрытия 10 100 квадратных метров.

Кроме того, в 2026 году в округе запланирован ремонт 13 автомобильных дорог местного значения, включая тротуары. Общая протяженность составит 7,113 километра, а площадь покрытия — 81 784 квадратных метра.