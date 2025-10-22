Участки дорог обновили в деревнях и селах в Серпухове в 2025 году

В Серпухове продолжают приводить в порядок участки дорог. Специалисты проводят комплексный ремонт в ключевых точках округа.

В деревнях Рудаково и Нижние Велеми обновили дорожное покрытие. В поселке Оболенский построили новый тротуар, а на Семейной улице в Серпухове также заменили асфальт.

Мероприятия проводят для улучшения инфраструктуры в муниципалитете и создание комфортных условий.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.