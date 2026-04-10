Участки дорог на дамбах открыли для движения транспорта в Воскресенске

Движение возобновили на дамбах в деревне Перхурово и на «Пятикрестах» в микрорайоне Цемгигант на улице Строителей, где ранее проезд был закрыт из-за подтопления. Уровень воды в Москве-реке сейчас не превышает нормы — 105,64 метра.

Специалисты ежедневно следят за гидрологической ситуацией. В объездах участвуют муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники «Мособлпожспаса», МЧС России и учреждения «Благоустройство и озеленение».

На данный момент в округе остается перекрытым только участок автомобильной дороги Маришкино-Виноградово. Объезд организован через село Барановское.

Жителей просят сохранять бдительность и быть готовыми к возможным изменениям. Следите за официальными сообщениями местных властей и экстренных служб — информация может обновляться. При необходимости звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.