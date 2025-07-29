Участие негосударственных организаций в допобразовании обсудили в Подмосковье

Областной центр допобразования детей и молодежи провел 28 и 29 июля встречи с представителями негосударственных организаций. Мероприятия прошли в Солнечногорске и Люберцах, сообщили Министерстве образования МО.
Участие в рабочих беседах приняли 46 муниципалитетов. Обсуждались вопросы вовлечения негосударственных организаций в систему допобразования региона. В формате открытого диалога рассмотрели работу социальных сертификатов и их роль в повышении качества образования. Помимо этого, был представлен обзор нормативно-правовых документов и алгоритм их размещения в ЕИС «Навигатор».
Все стороны смогли выработать подходы по эффективному взаимодействию и подчеркнули важность сотрудничества для всей образовательной среды.
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