Учащимся школы № 32 в Мытищах рассказали об их земляках-героях

Урок, посвященный землякам-героям разных поколений, прошел в школе № 32 в Мытищах. Ребятам рассказали о патриотизме, а также о подвигах жителей округа.

В школе № 32 есть две Парты Героя. Первая — в честь Героя Советского Союза Нины Распоповой, вторая — в честь участника СВО, Героя Российской Федерации Алексея Осокина.

Традиционно памятные парты переходят из класса в класс, чтобы все ребята могли посидеть за ними. Сейчас они находятся у 2б класса.

Неделю объявили в школе неделей спорта, поэтому за партой Нины Распоповой сидят победители соревнований по самбо Давид и Матвей, за партой Алексея Осокина — обладатели значков ГТО Виктория и Арина.

На уроке памяти перед ребятами выступила член фракции партии «Единая Россия» в Московской областной думе, координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Подмосковье Лидия Антонова.

Отметим, что учреждение также является флагманом по реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

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