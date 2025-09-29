Учащихся Подмосковья пригласили на международный творческий конкурс

Финальные этапы 32-го сезона международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза Ветров» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре и декабре. Ежегодно участие в отборе принимают около 25 тысяч человек из 65 регионов России.

Уже более трех десятилетий детский благотворительный фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» реализует социально-культурные инициативы как в России, так и за ее пределами.

Выступления артистов оценивает высокопрофессиональное жюри, в состав которого входят преподаватели ведущих российских вузов — Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, ГИТИСа и других.

По итогам конкурсных мероприятий проводят аттестацию работников сфер культуры и образования.

«Роза Ветров проводит большую, многогранную работу по поиску и поддержке юных талантов из разных регионов нашей страны, оказывает необходимую организационную и методическую помощь их педагогам и наставникам, воплощает в жизнь значимые просветительские, социальные, культурные проекты, направленные на развитие художественного образования и творчества», — подчеркнул президент Владимир Путин в приветственном письме.

В рамках фестиваля проводят не только конкурсную программу, но также мастер-классы для педагогов, направленные на обмен опытом и повышение квалификации. Благодаря этому «Роза Ветров» стала не просто сценой для талантливых детей, но и важной образовательной платформой для всей системы художественного образования страны.

Финальные этапы конкурса пройдут в Москве с 9 по 12 ноября и в Санкт-Петербурге — с 15 по 18 декабря.