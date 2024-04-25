Учащихся Подмосковья пригласили на курсы по лингвистике | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:52 Учащихся Подмосковья пригласили на курсы по лингвистике Министерство образования МО

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Центр "Сириус" представил онлайн-школу дополнительного образования под названием "Сириус.Курсы". Она включает в себя 45 бесплатных уроков по различным предметам: математике, программированию, физике, химии, биологии, искусственному интеллекту и лингвистике.

Программы курсов предназначены для учащихся 7-11 классов, однако доступны также для преподавателей, студентов и всех, кто желает поглубже изучить естественно-научные предметы.

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Авторы и методисты "Сириус.Курсов" работают над разработкой курсов в рамках единой концепции, позволяющей пройти обучение в удобном темпе. В создании курсов участвуют ведущие преподаватели, тренеры олимпиадников, ученые и популяризаторы науки.

Более подробную информацию о курсах можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 42 школах и 23 детских садах проведут капитальный ремонт. Работы планируют завершить к осени.

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