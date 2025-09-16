Учащихся Подмосковья пригласили на IT-соревнование

Студентов и школьников Подмосковья пригласили на IT-соревнование «Битва тIТанов». Его посвятят цифровым решениям в транспортной отрасли.

Принять участие в хакатоне могут студенты и учащиеся старших классов школ, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Соревнования пройдут в очном и дистанционном форматах.

Участники получат доступ к отраслевым данным и API, менторскую поддержку экспертов, а также призы и возможность доработки проектов с партнерами.

Соревнования охватят четыре направления: IT-сервисы, искусственный интеллект, транспортное планирование и IoT.

Хакатон начнется 24 сентября в Российском университете транспорта. Финал пройдет 1 октября на форуме «Цифровая транспортация — 2025».

Узнать больше можно по ссылке.