Учащихся Подмосковья пригласили на IT-соревнование
Студентов и школьников Подмосковья пригласили на IT-соревнование «Битва тIТанов». Его посвятят цифровым решениям в транспортной отрасли.
Принять участие в хакатоне могут студенты и учащиеся старших классов школ, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Соревнования пройдут в очном и дистанционном форматах.
Участники получат доступ к отраслевым данным и API, менторскую поддержку экспертов, а также призы и возможность доработки проектов с партнерами.
Соревнования охватят четыре направления: IT-сервисы, искусственный интеллект, транспортное планирование и IoT.
Хакатон начнется 24 сентября в Российском университете транспорта. Финал пройдет 1 октября на форуме «Цифровая транспортация — 2025».
Узнать больше можно по ссылке.