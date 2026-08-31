Учащихся Подмосковья пригласили на бесплатные курсы программирования

Ученики с восьмого по 11-й классов и студенты колледжей Подмосковья, осваивающие ИТ-специальности, получили доступ к бесплатной образовательной программе «Код будущего». О старте набора сообщила пресс-служба Министерства государственного управления Московской области.

Программа охватывает три технологических направления: программирование, робототехнику и искусственный интеллект. Для каждого из них предусмотрены четыре ступени сложности — от базовой до олимпиадной. Участники могут выбрать только одну образовательную траекторию.

Для зачисления необходимо подать заявление через портал госуслуг, используя подтвержденную учетную запись ЕСИА. Заявку вправе направить сам школьник старше 14 лет при наличии паспорта России, студент колледжа или законный представитель ребенка.

После проверки документов на электронную почту придет уведомление со ссылкой на вступительное тестирование и инструкцией для доступа к платформе. Успешное прохождение теста обязывает кандидата заключить договор с учебным заведением в течение 15 рабочих дней. Обучение доступно как в очном, так и в дистанционном формате.

Подробные условия участия и форма заявки размещены по ссылке.