Учащиеся школы № 1 в Дмитрове сделали для бойцов СВО талисманы

Накануне Международного дня мира, который отмечают 21 сентября, для учеников Дмитровской школы № 1 провели мастер-класс «Талисман добра». Ребята сделали белоснежных голубей из фетра в подарок бойцам специальной военной операции.

Советник по воспитанию Анна Шатохина организовала для «Орлят России» из 3 «В» класса Дмитровской школы № 1 творческое занятие под названием «Талисман добра». В преддверии Международного дня мира дети смастерили своими руками белых голубей из фетровой бумаги. Талисманы-символы победы передадут военнослужащим специальной военной операции.

«Ребята с большим нетерпением в школе ожидают гостей — военнослужащих, которые проходят реабилитацию в санатории в поселке Горки. Эти „Талисманы добра“ будут вручены им активистами школы на „Уроке мужества“», — рассказала советник.

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