Учащиеся колледжа в Серпухове встретились с участником СВО

Встреча с участником спецоперации прошла в Серпухове. На ней лично пообщаться с защитником Родины смогли представители общественных центров и волонтеры.

Боец СВО Анатолий Понамарев встретился с активистами Серпухова по инициативе депутата Московской областной думы Татьяны Карзубовой. С ним пришли пообщаться руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, депутат городского совета Николай Пушкин, настоятель Никольского храма иерей Михаил Никитин, а также волонтеры Серпуховского колледжа.

Анатолий не только служит в зоне спецоперации, но и является директором благотворительного фонда «Счастливое детство». Ранее он был участником Второй Чеченской кампании, а сейчас служит в Африканском корпусе.

С защитником также смогут пообщаться учащиеся школ Серпухова. Там организуют уроки мужества.

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