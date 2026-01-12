Уборку снега завершили в Люберцах

За время уборки с дорог и дворовых территорий уже вывезено более 15 тысяч кубометров снега. В работах участвуют более тысячи человек и 200 единиц специальной техники. Основное внимание уделяют расчистке проезжей части и пешеходных зон.

«Убедительная просьба к водителям быть внимательнее на дорогах и не парковать машины рядом с остановками общественного транспорта и контейнерными площадками», — сообщили в администрации.

Для решения вопросов по текущему содержанию округа работает чат «Люберцы + Дзержинский», где можно связаться с представителями управляющих организаций. О внештатных ситуациях также можно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 8(495) 503-30-00.