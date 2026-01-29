Уборку снега возобновили в Химках утром 29 января

Утром 29 января в Химках возобновили уборочные работы. Техника вышла на расчистку улиц в семь часов. Всего задействовано более 100 дворников и 30 машин.

Уборка снега по всему Подмосковью ведется круглосуточно в дневную и ночную смены. Сегодня бригады в Химках приступили к работе в семь часов.

В работах задействуют 137 дворников и 37 спецмашин. Это тракторы, погрузчики и самосвалы.

Уборку уже ведут на Юбилейном проспекте и Нагорном шоссе.