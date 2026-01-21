Уборку снега в Мытищах лично проконтролировала глава округа

За время работы коммунальщики вывезли более 42 тысяч кубометров снега и расчистили сотни дворов. Глава округа Юлия Купецкая поставила задачу завершить все работы к 25 января.

Коммунальные службы городского округа Мытищи работали в круглосуточном режиме в праздничные дни. За этот период они расчистили 325 дворовых территорий. Еще 104 двора были взяты в работу. В ежедневном графике, который публиковался в канале администрации, отмечался ход уборки.

«Отрабатывалось каждое обращение от жителей. Больше всего их поступило по работе управляющих компаний — „Домжилсервис“, „Новое Медведково“, „ГЖЭУ-4“, „Сукромка“. Все они находятся на отдельном контроле», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Работы по уборке снега в Мытищах продолжаются. Жители могут направлять заявки в зимний штаб по телефону 8 (917) 583-63-43. Обращения принимаются ежедневно с 6:00 до 0:00.