Уборку снега провели во дворах Балашихи

Работы продолжаются в округе в усиленном режиме. Техника и коммунальные службы задействованы на дорогах, во дворах и в парках.

Более 139 единиц техники работают над расчищением основных дорог и магистралей. Одновременно ведется обработка покрытия противогололедными материалами. Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики трудятся на придомовых территориях, во дворах и общественных пространствах.



Коммунальные службы отвечают за уборку и вывоз снега, а к работам активно присоединяются жители города и сотрудники администрации, что позволяет ускорить очистку и повысить безопасность передвижения. В полевом режиме задействованы 90 дорожных рабочих и более тысячи дворников, их совместная работа с техникой обеспечивает поддержание проходимости улиц и порядок во дворах в зимний период.