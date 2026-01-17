Уборку снега продолжили в Химках в преддверии Крещения

Коммунальные службы чистят дороги и тротуары, чтобы обеспечить безопасный подъезд к местам купания. Также запланирована очистка кровель.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» и управляющих компаний расчищают территории на улицах Чапаева, Горшина, Панфилова, Строителей, Лавочкина, Советская, Новозаводская, Мира, Планерная, Молодежная, Совхозная, Ватутина, Кирова, Марии Рубцовой, Гоголя, Мичурина, Кудрявцева, на проспектах Мира и Юбилейном, а также на Больничном и Юбилейном проездах, во 2-м Мичуринском тупике и на Молодежном проезде.

Кровли очистят на улицах Жаринова, Мира, Центральной, Пожарского, Библиотечной, а также в одном из корпусов на улице Марии Рубцовой.

Все вопросы по уборке снега можно задать по телефону единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

Напомним, что на днях специализированные бригады завершили очистку 40 крыш от снега и наледи. По плану до 23 января они должны будут обработать еще 233 кровли в округе.