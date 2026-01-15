Крыши  40 объектов очистили от снега и наледи в Химках

Специализированные бригады управляющих компаний Химок провели очистку кровель от снежных наносов, наледи и сосулек на 40 крышах. До 23 января в округе планируется очистить еще 233 кровли.

Для предотвращения опасных ситуаций управляющие компании привлекают квалифицированных специалистов с официальным допуском к высотным работам, которые выполняют операции со строгим соблюдением техники безопасности, с использованием специального снаряжения и инструментов.

В первую очередь очистка проводится на домах, расположенных рядом с тротуарами, пешеходными дорожками и проезжей частью. На этой неделе работы завершены на 40 крышах, включая адреса по улицам Пролетарская, Ленинградская, Кольцевая, Зои Космодемьянской, Калинина, а также проспектам Победы и Мира.

Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов зоны сброса снега и льда обязательно ограждаются. Жителям рекомендуется избегать прохода под крышами с нависающими сосульками и не оставлять транспортные средства в непосредственной близости от домов, где проводятся очистные работы.