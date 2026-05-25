Уборку на берегу реки Клязьмы провели в Мытищах

Четвертая в этом году Всероссийская акция «Вода России» прошла в Мытищах на берегу Клязьмы. Участие приняли волонтеры, неравнодушные местные жители Мытищ, экоактивисты и сотрудники администрации округа.

Местом встречи стала деревня Коргашино, расположенная на берегу реки Клязьмы, куда по просьбе жителей прибыли участники акции «Вода России». Все больше и больше неравнодушных людей, включая местных жителей, волонтеров и всех тех, кому небезразлична судьба природы присоединяются к этому экологическому мероприятию в Мытищах.

Локации для проведения мероприятий выбирают не случайно. Специалисты ориентируются на мониторинг состояния берегов и учитывают обращения жителей городского округа Мытищи. Волонтеры и экоактивисты приводили в порядок берега реки, убирали мусор и делали территорию чище и комфортнее для всех.

«Давайте беречь нашу природу вместе: не оставляйте после себя отходы, заботьтесь о местах отдыха и помните, что каждая мелочь важна для будущего наших рек», — поделилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.