Уборку мемориала «Журавли» провели в Котельниках

Комплекс работ по летнему содержанию общественных территорий активно продолжают выполнять в городском округе. На этот раз в порядок привели мемориальный комплекс «Журавли» в микрорайоне Белая Дача.
Одно из самых значимых и символичных мест для жителей Котельников посвящено памяти павших героев и ежегодно становится центром торжественных мероприятий.
Специалисты убрали всю прилегающую территорию. Каждый элемент мемориала аккуратно промыли специальным мыльным раствором, что позволило бережно удалить загрязнения и пыль, не повредив при этом материалы памятника. В завершение все поверхности тщательно обработали мощной струей воды с использованием профессиональной моечной техники.
Напомним, что на прошлой неделе провели уборку территорий вокруг памятников «Танк „Мать — Родина“ и „Обелиск Славы“ в микрорайоне Силикат.
