Циклон «Wilka» принес в городской округ около 10 сантиметров осадков. С раннего утра специалисты подметают проезжие части и тротуары, а также обрабатывают их противогололедной смесью.

Управляющие компании в это время приводят в порядок дворовые территории.

«Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продлится и сегодня. Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию! Берегите себя и своих близких», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Заявки по текущему содержанию территорий жители могут оставить в чате «Люберцы + Дзержинский» в мессенджере Telegram, куда подключены сотрудники управляющих и профильных организаций. При проблемах с доступом к нему обращение примут в аналогичном чате в MAX.

Кроме того, единая диспетчерская служба работает круглосуточно по телефонам: 8 (800) 350-19-66 и 8 (499) 575-00-55. О нештатных ситуациях просят сразу сообщать по номеру 112 или в ЕДДС по телефону 8 (495) 503-30-00.