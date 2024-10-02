Уборку 1,7 тысячи подъездов провели по заявкам жителей Подмосковья за 3 месяца

Управляющие компании отработали более 1,7 тысячи заявок на уборку подъездов за три месяца. Работу выполнили под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Коммунальщики обязаны ежедневно проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей, еженедельно выполнять влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. Особое внимание нужно уделять местам перед загрузочными клапанами мусоропроводов — каждый день подметать их влажным веником и мыть полы в кабинах лифтов.

Если в местах общего пользования мусор, неприятные запахи и грязь, нужно обращаться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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