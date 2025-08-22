Уборка неликвидной древесины началась вдоль трассы «А-108» в Воскресенске

Сотрудники «Мособллеса» приступили к ликвидации некачественной древесины в Воскресенске. Работы проведут на участке площадью почти семь гектаров.

Специалисты проведут санитарно-оздоровительные мероприятия. Они уберут всю ветровальную, буреломную древесину, деревья, пораженные гнилью, болезнями, а также действием насекомых-вредителей.

Весь материал уложат в поленницы. После она будет перегнивать.

«Эти работы необходимы для улучшения санитарного состояния лесов, профилактики пожаров и создания условий для роста молодых насаждений», — отметила старший участковый лесничий Виноградовского филиала «Мособллеса» Екатерина Суворкина.

Отметим, что особое внимание специалисты уделяют участкам возле населенных пунктов, дачных кооперативов и автомобильных трасс.

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Воскресенска напомнили правила противопожарной безопасности.