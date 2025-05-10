У тружеников тыла из Подмосковья родились тройняшки в День Победы

Для Хрусталевых из Лосино-Петровского 9 Мая двойной праздник — День Победы и день рождения детей. Тройняшки родились в семье тружеников тыла в 1968 году. Команда 360.ru побывала в гостях у пары и рассказала их удивительную историю знакомства и долгой любви.

Виктор Хрусталев — первый из тройняшек Валентины Георгиевны и Николая Матвеевича.

«Виктор — это победитель, я родился в 10 утра, когда только начался парад. Говорили, что я буду генералом, но уже был старший сын, который мечтал быть военным», — поделился Виктор.

В честь дня рождения детей и Победы в ВОВ Хрусталевы старшие накрывают стол, наряжаются и принимают гостей. Валентина Георгиевна любит, чтобы все было красиво, следит за собой и принимает комплименты. 13 мая ей исполняется 94 года, у ее супруга 16 мая юбилей — 95.

Вся история из семьи связана с войной. Отец Николая Хрусталева воевал с 1941 по 1945 год, получил две медали «За отвагу», «За боевые заслуги», смог вернуться домой живым.

Когда началась война, Николаю только исполнилось 11 лет. Тогда мальчик жил с родителями в деревне под Волоколамском, куда скоро зашли немцы.

«Когда фашисты пришли, они начали: матка, яйки, сало. Ходили по домам, забили у одних корову», — вспоминает Хрусталев.

В 13 лет парень стал работать на заводе, а уже после войны на танцах встретил любимую, тоже труженицу тыла. Однако потом ушел служить на флот.

«И я пять лет ждала, и Господь Бог меня за это отблагодарил, что я родила сразу троих, а не одного (смеется). Пять лет! Разве сейчас так будут? Да, была любовь, она и сейчас у нас есть», — рассказывает Валентина Георгиевна.

УЗИ не было. Врачи сказали, что будет двойня, бонусом получилась девочка Наталья. Сейчас она живет и работает в Италии.

В семье первого сына из тройни майские чудеса продолжились. Его жена и дети тоже родились в мае. Теперь весь месяц Хрусталевы празднуют дни рождения. Звучат смех, музыка и даже песни от самой Валентины Георгиевны.

Святое событие для семьи — парад Победы. Его смотрят обязательно каждый год. Без слез не получается. А тосты поднимают не только за 9 Мая, но и за настоящее чудо. В этот день к Хрусталевым старшим приходят с поздравлениями внуки, всего их восемь. Для семьи этот праздник не только вечный, но и самый знаменательный, кровный, душевный.

В этом году пара Николая и Валентины отметит 62 года совместной жизни. Все это время они неразлучны.

«Без него ни минуты нельзя прожить. Вот это и есть любовь», — завершила Валентина Георгиевна.