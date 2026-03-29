У села Слемские Борки в Подмосковье временно перекрыли движение из-за паводка

В Московской области село Слемские Борки оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за половодья. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что это плановое ежегодное подтопление, к которому экстренные службы готовились, а жители были заранее предупреждены. Расположенный в низине населенный пункт подтапливается почти ежегодно.

«Уровень воды выше дорожного полотна на 80 сантиметров, длина перелива составляет 90 метров. Установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта. Сам населенный пункт отрезан от транспортного сообщения, движение перекрыто», — сказали в МЧС.

Угрозы жизнеобеспечению нет: на месте работает катер ГИМС, с его помощью дважды в неделю и по запросам жителей подвозят продукты и прочие товары.

«Запасы медикаментов есть, пожарная безопасность обеспечивается оперативной группой Мособлпожспаса. Проблемных вопросов нет», — заключили в ведомстве.

По информации regions.ru, администрация города Луховицы провела встречу с жителями Слемских Борок.

«Со стороны администрации и экстренных служб принимаются все необходимые меры безопасности. На время половодья от жителей будут приниматься заявки о доставке в зону подтопления того, что им требуется. Также на территории Слемских Борок организовано дежурство отдельного поста пожарной охраны», — сказал временно исполняющий полномочия главы Луховиц Марк Черемисов.

