Тысячу комплектов сухого армейского душа отправят из Балашихи в зону СВО

Волонтеры в Балашихе закупили дорнит — материал для производства сухого армейского душа. Вскоре первая тысяча комплектов отправится в зону спецоперации.

Сухой армейский душ очень востребован среди военнослужащих в зоне специальной военной операции. Сейчас в городском округе Балашиха его производят волонтеры из местного фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита» вместе с отделением партии «Единая Россия». Скоро партию из тысячи комплектов армейского душа планируют отправить на передовую.

«В производстве у нас задействованы волонтеры, члены клуба „Активное долголетие“ и неравнодушные жители города», — рассказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Принести гуманитарную помощь можно в один из пунктов сбора — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

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