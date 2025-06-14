Тысячи жителей Лобни посетили парк культуры и отдыха в День России

В Лобне широко отметили главный государственный праздник — День России. Центральной площадкой для гуляний стал парк культуры и отдыха, который посетили тысячи жителей и гостей округа.

Горожан поздравила глава Лобни Анна Кротова.

«Мы гордимся, что мы родились здесь, что наш город является частью великого государства. Хочу пожелать вам благополучия, чистого неба над головой. И всем нам — великих побед в каждом проекте, что мы реализуем в городе. С праздником вас!» — сказала Анна Кротова.

В парке культуры и отдыха собрались тысячи горожан. Со сцены звучали песни о любви к Родине, к родным и близким.

«Очень люблю этот праздник, он вызывает у меня патриотические чувства, потому что я очень люблю Россию, я никуда не хочу уезжать. Столько прекрасного у нас, столько городов, красивая природа. И мне очень нравится лобненский менталитет. У нас все дружелюбные, все приветливые, и это очень радует», — отметила волонтер Вероника Соколовская.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Лобне Александр Бронников подчеркнул, что в первую очередь испытывает гордость за страну и за Отечество.

«Благодаря тому, что наши воины сейчас отдают долг Родине, здесь мы можем так ярко и красиво отметить праздник», — добавил Александр Бронников.