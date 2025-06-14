Тысячи жителей Лобни посетили парк культуры и отдыха в День России
В Лобне широко отметили главный государственный праздник — День России. Центральной площадкой для гуляний стал парк культуры и отдыха, который посетили тысячи жителей и гостей округа.
Горожан поздравила глава Лобни Анна Кротова.
«Мы гордимся, что мы родились здесь, что наш город является частью великого государства. Хочу пожелать вам благополучия, чистого неба над головой. И всем нам — великих побед в каждом проекте, что мы реализуем в городе. С праздником вас!» — сказала Анна Кротова.
В парке культуры и отдыха собрались тысячи горожан. Со сцены звучали песни о любви к Родине, к родным и близким.
«Очень люблю этот праздник, он вызывает у меня патриотические чувства, потому что я очень люблю Россию, я никуда не хочу уезжать. Столько прекрасного у нас, столько городов, красивая природа. И мне очень нравится лобненский менталитет. У нас все дружелюбные, все приветливые, и это очень радует», — отметила волонтер Вероника Соколовская.
Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Лобне Александр Бронников подчеркнул, что в первую очередь испытывает гордость за страну и за Отечество.
«Благодаря тому, что наши воины сейчас отдают долг Родине, здесь мы можем так ярко и красиво отметить праздник», — добавил Александр Бронников.
Погода в этот день выдалась ясной и не мешала жителям наслаждаться праздником и развлекательными мероприятиями.
«Радость от того, что мы живем в такой прекрасной стране. Радость от того, что Лобня становится с каждым годом все лучше и лучше. Вы посмотрите, какие радостные лица у людей, какой прекрасный концерт. Очень хорошо, на сердце радость!» — поделилась жительница Лобни Анастасия Кручинина.
Учреждения культуры также основательно подготовились ко Дню России. В музее истории открыли выставку «Россия отразилась в Лобне». В экспозиции представили фотографии памятных мест, парков и улиц любимого города.
«Лобня богата и природой, и людьми, замечательными, талантливыми людьми. Город экономически развитый, не то, что раньше — шесть предприятий, все-таки 60 и даже больше!» — подчеркнула краевед Татьяна Рогова.
В самый разгар праздника артисты в народных костюмах и собравшиеся в парке жители водили хоровод народов России. Вечером на здании городской администрации Лобни засветилась проекция российского флага.