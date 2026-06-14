Тысячи жителей Чехова отметили День России на аэродроме и в городском парке

На аэродроме Волосово в Чехове прошел авиационный военно-патриотический спортивный праздник, посвященный Дню России и Дню юного парашютиста. В городском парке культуры и отдыха в это же время прошла анимационная программа.

На аэродроме состоялись показательные прыжки парашютистов, выступление авиамоделистов и операторов беспилотных летательных аппаратов, мастер-классы. Также работали интерактивные площадки, выставки и пневматический тир. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом. Гостям предлагали горячий чай и блюда с полевой кухни.

В городском парке прошел фестиваль «С Россией в сердце». Мероприятие началось с акции «Российская ленточка». Затем состоялся флешмоб «Так давайте устроим большой хоровод!». Также в этот день провели викторины, выставки, творческие мастер-классы.

Кроме того, организовали фестиваль национальных культур «В дружбе народов — единство России!», в ходе которого участники продемонстрировали национальные обряды и традиции разных народностей, провели игры, познакомили с кулинарными традициями и подарили национальные песни и танцы.