Губернатор Подмосковья: свыше 4 тысяч многоэтажек отремонтируют в 2024 году
Еще четыре тысячи многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2024 году. Об этом на совещании с правоохранительным блоком сказал губернатор Андрей Воробьев.
Это капитальный ремонт, который включает в себя широкий список пунктов. Ключевой фактор — качественная работа подрядчиков. За этим будут следить совместно с правоохранителями.
За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20500 многоквартирных домов, что уже улучшило качество жизни для 3,5 миллиона жителей.
Ранее стало известно, что для управляющий компаний Подмосковья внедрят нововведения. Задача — привести УК к единому стандарту.
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Губернатор Подмосковья: свыше 4 тысяч многоэтажек отремонтируют в 2024 году
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