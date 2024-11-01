Губернатор Подмосковья: свыше 4 тысяч многоэтажек отремонтируют в 2024 году

Еще четыре тысячи многоквартирных домов Подмосковья отремонтируют в 2024 году. Об этом на совещании с правоохранительным блоком сказал губернатор Андрей Воробьев .

Это капитальный ремонт, который включает в себя широкий список пунктов. Ключевой фактор — качественная работа подрядчиков. За этим будут следить совместно с правоохранителями.

За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20500 многоквартирных домов, что уже улучшило качество жизни для 3,5 миллиона жителей.

Ранее стало известно, что для управляющий компаний Подмосковья внедрят нововведения. Задача — привести УК к единому стандарту.