Сегодня 17:33 Новый стандарт услуг. Андрей Воробьев — о развитии управляющих компаний в Подмосковье Андрей Воробьев: нововведения для управляющих компаний внедрят в Подмосковье 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Нововведения для управляющий компаний внедрят в Подмосковье. Задача — привести УК к одному стандарту, отметил губернатор Андрей Воробьев. Частично этого достигли, но модернизация продолжается. Коснется она и перемен в договорах: в них должны быть характеристики услуг, описание дома, точное фиксирование расценок и штрафов.

Об этом стало известно на стратегической сессии «Команду делают люди — трансформация к лучшему» в Доме правительства. Впервые участие приняли директора более чем 100 подмосковных УК. «Управляющая компания всегда находится в гуще событий: жители каждый день заходят в подъезд и видят, горит ли лампочка, работает ли лифт, как убирают мусор. Все это принципиально важно. Хочется выразить надежду, что мы будем и дальше эволюционировать в этой работе, заметно развиваться», — отметил Андрей Воробьев.

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Важно вносить самые смелые предложения в развитии этой сферы, подчеркнул губернатор.

Наша команда старается делать работу максимально открытой — это касается и «Добродела», и нашего проекта, предполагающего предоставление услуг УК в МФЦ. Андрей Воробьев

Управляющие компании Подмосковья должны работать по единому стандарту. В частности, это касается подготовки к отопительному сезону. После всех работ формируется чек-лист по проверке домов, а затем им выдают паспорта готовности.

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Особое внимание на сессии уделили единому алгоритму действий при аварийных ситуациях. Например, когда важно сливать воду из систем отопления, чтобы не допустить замерзания и иных тяжелых последствий зимой. Вежливость и чуткость в общении с людьми — ключевой принцип, который должен лежать в основе каждой управляющей компании, подчеркнул Андрей Воробьев, обратившись к их директорам.

Новые подходы

Продолжается цифровая трансформация. Внедрили так называемые умные платежки, панель ЖКХ на подмосковном портале госуслуг и другие сервисы.

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Но многие функции УК еще нужно перевести в электронный формат, отметила представитель экспертного совета Госдумы по ЖКХ Олеся Лещенко.

Самый большой потенциал — в цифровом развитии, в переходе ряда функций в электронный вид. Очень важно постоянное общение с собственниками жилья. Олеся Лещенко

Также Подмосковьем предлагается оказывать услуги управляющих компаний в МФЦ. Например, выписки из финансово-лицевых счетов, справки об отсутствии долгов за ЖКУ, платежки для получения льгот, справки для перерасчета платежей по водоснабжению, для открытия и переоформления лицевых счетов. В Подмосковье предлагается привести к единому стандарту все договоры на оказание услуг, заключаемых муниципальными УК. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».