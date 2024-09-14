Тысячи гостей посетили фестиваль на кабельном заводе в Подольске

В Подольске прошел фестиваль «ТягаФест», привлекший тысячи жителей и гостей округа. В этом году мероприятие стало еще ярче и масштабнее, предложив посетителям разнообразные активности на территории предприятия.

Для гостей всех возрастов были подготовлены многочисленные локации, включая мастер-классы, выставку ретроавтомобилей, катание на багги и мотоциклах, экскурсии по предприятию, лекции, конкурсы, концерты и угощения. Это позволило каждому найти занятие по душе и насладиться атмосферой праздника.

Компания «СПКБ Техно», организатор фестиваля, уже несколько лет подряд проводит профориентационные экскурсии «Притягательный завод» в рамках программы промышленного туризма. С каждым годом интерес к этим мероприятиям растет, и «ТягаФест» предоставляет уникальную возможность увидеть работу предприятия изнутри.

«Уверен, что вместе с „ТягаФестом“ будет расти и популярность рабочих специальностей. Ведь многие, в том числе и наша молодежь, увидят, что труд на современном заводе — это не только престижно, но еще и очень интересно!» — отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

Фестиваль стал важным событием для города, привлекая внимание к возможностям современного производства и вдохновляя новое поколение на выбор профессий в этой области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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