Творческую площадку «Активного долголетия» открыли в Красноармейске

В Красноармейске открылась новая глава для представителей старшего поколения, желающих вести активный образ жизни. Министерство социального развития Московской области сообщило о начале работы творческой мастерской в рамках программы «Активное долголетие».

Здесь участники осваивают технику плетения из бумажной лозы, превращая обыденные материалы в настоящие произведения искусства и создавая разнообразные изделия.

«Инициатива не только предоставляет возможность для творческого самовыражения, но и подчеркивает важность вторичной переработки материалов. Из скрученных бумажных полос, напоминающих прутья, мастера создают от изящных корзинок и декоративных ваз до подставок и сувениров», — сообщили организаторы.

Как отмечает заведующая Валентина Терентьева, данная методика является не просто хобби, а мощным инструментом для всестороннего развития. Она подчеркивает, что процесс плетения не только помогает раскрыть творческий потенциал каждого человека, но и оказывает благотворное влияние на когнитивные функции. Работа с мелкими деталями активно развивает мелкую моторику рук, улучшает координацию движений и повышает концентрацию внимания.

Творческая мастерская «Активного долголетия» ждет своих посетителей дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Она расположена в Красноармейске по адресу: улица Свердлова, дом 17.