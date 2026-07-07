Творческий вечер прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

На мероприятии почтили память Митрофана Пятницкого — выдающегося собирателя народных песен, чье имя стало символом русской хоровой культуры. Творческий вечер объединил всех, кому дорога народная песня.

«Митрофан Пятницкий был настоящим титаном русской культуры. Для нас важно, чтобы юные химчане, которые сегодня учатся музыке, понимали: их творчество стоит на мощном фундаменте, заложенном такими великими мастерами», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Участникам рассказали о жизненном пути Митрофана Пятницкого. Он объездил десятки деревень, записывая на фонограф старинные напевы, которые могли быть утрачены. В 1911 году основал первый в России профессиональный народный хор из простых крестьян. Коллектив продолжает радовать слушателей по всему миру и остается эталоном хорового искусства.

«Сегодня, когда на западе предпринимаются попытки „отменить“ русскую культуру, наш ответ — в сохранении и преумножении наших традиций. Творчество Пятницкого — это те корни, которые не дают нам упасть даже в самые сильные бури. Мы воспитываем наших детей в уважении к родной песне, к родному слову. Это и есть лучший заслон против любых попыток стереть нашу идентичность», — подчеркнула муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Депутат Ирина Спирина напомнила, что ее цель — объединить химчан всех возрастов вокруг любви к России, гордости за свой город и уважения к историческому наследию.