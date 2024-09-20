Творческий вечер поэта Семена Гонсалеса пройдет в Мытищах 21 сентября

Поэт Семен Гонсалес познакомит зрителей со своим творчеством в библиотеке в Мытищах. Стихотворения прочтут и поэты из клуба «Сюртук».

Творческий вечер поэта Семена Гонсалеса «Последний Декадент» пройдет в библиотеке в Мытищах 21 сентября в 16:00.

Семен Гонсалес — российский поэт, член Российского союза профессиональных литераторов, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сюртук», неоднократный лауреат Всероссийских и международных творческих конкурсов, дважды стипендиат Министерства культуры Российской Федерации.

Лирический герой о котором написал автор — современный человек с его духовными и материальными ценностями, стремлением к светлому и темному, к счастью и саморазрушению, человек, ищущий свое место в жизни и смысл самой этой жизни.

Семен Гонсалес познакомит зрителей со своим творчеством, лирическими и философскими стихотворениями, посвященными современному обществу и месту человека в нем. Планируется в программе вечера выступление ярких поэтов из клуба «Сюртук» и авторов-исполнителей проекта «Чернорай» Равиля Набиуллина и Александра Чернорая.

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